В Псковской области утверждены эскизы трёх региональных наград

15:34, 04 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание регионального Геральдического совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках совещания были утверждены эскизы трех региональных наград: медали княгини Ольги и нагрудных знаков, прилагаемых к званиям «Заслуженный строитель Псковской области», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области».

«Медалью княгини Ольги планируется награждать граждан РФ за особый вклад в развитие экономики, науки, медицины, образования, спорта и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области», — проинформировал глава региона. Он также напомнил, что инициативу утвердить эту награду поддержали депутаты Псковского областного Собрания.

Награда представляет собой круглый знак с двусторонним изображением княгини Ольги и креста, дополненного стилизованными под старославянский шрифт надписями. Колодка медали обтянута светло-синей шелковой муаровой лентой, которая разделена посередине желтой полосой, а по краям имеет белые полосы.

Утвержденные Геральдическим советом знаки «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» выполнены в единой стилистике — в форме овального венка, верхнюю часть которого украшает герб Псковской области.

Нагрудный знак для отличившихся в строительном деле декорирован золотистым щитком, на котором запечатлен строитель на фоне возводимого дома и башенного крана.

Награды «Заслуженный строитель Псковской области» и соответствующего звания будут удостаиваться работники отрасли за реализацию социально значимых проектов в сфере строительства, развитие производства стройматериалов, внедрение современных строительных технологий и подготовку квалифицированных кадров для организаций строительной отрасли региона.

Поле нагрудного знака «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» украшено композицией из золотистого металла: ладонь держит символическое изображение дома, в дверном проеме которого изображен трилистник — символ озеленения и благоустройства территорий, а на стенах — электрическая лампочка, знаки водо- и газоснабжения.

Вручать награду и присваивать звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» будут лучшим работникам организаций ЖКХ за организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и подготовку квалифицированных кадров.

«После согласования эскизы будут утверждены соответствующим положением о наградах. Кроме того, будут внесены изменения в указ о наградах Псковской области. Присвоение званий и вручение наград будет сопровождаться единовременными выплатами. Необходимые средства предусмотрены в бюджете следующего года», — отметил Михаил Ведерников.