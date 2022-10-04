Жители Псковской области стали чаще пользоваться банковскими картами

15:32, 04 октября 2022, ПАИ

За январь – июнь 2022 года в Псковской области держатели платежных карт совершили 57,8 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 38,3 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2021 года количество таких операций выросло на 5,8%, а их объем на 8,3%. Средний чек оплаты по картам в регионе незначительно увеличился и составил 660 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

При этом по сравнению с прошлым годом в области на 10% сократилось количество операций по снятию наличных денег, всего за январь – июнь 2022 года было совершено 4,5 млн таких операций на сумму 44,6 млрд рублей.

По данным на 1 июля 2022 года, на территории Псковской области размещено 726 банкоматов. Их количество постепенно снижается. Многие кредитные организации вместо обычных банкоматов устанавливают устройства с опцией рециркуляции, которые выдают купюры, внесенные предыдущими клиентами. В то же время количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг за указанный период увеличилось на 4,4% и составило около 16,5 тысячи единиц.