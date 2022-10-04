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Общество

Туристическая сфера и фитнес-индустрия просят для своих работников отсрочку от мобилизации

Ростуризм проработает вопрос отсрочки от частичной мобилизации «критически важных специалистов», работающих в туристической сфере, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ведомства, сообщает «Интерфакс».

«Речь о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов - генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей. Туризм является одной из стратегических отраслей российской экономики, которая обеспечивает миллионы рабочих мест, услугами предприятий отрасли ежегодно пользуется около 60 млн человек», - заявили в Ростуризме.

Российский союз туриндустрии (РСТ) в минувший понедельник направил письмо в Ростуризм с просьбой рассмотреть возможность отсрочек от частичной мобилизации для части работников туристической отрасли. В письме отмечается, что бесперебойная и безопасная работа гостиниц, санаториев и иных средств размещения, ресторанов и кафе невозможна без специалистов разнообразного профиля. Необходимость сохранения работников также остро стоит для круизных операторов, сервисов бронирования туристических услуг, туроператоров, развивающих онлайн-продажи и других компаний.
«Да, мы получили письмо от коллег - сейчас оно находится в проработке», - пояснили в Ростуризме.

Ранее СМИ сообщали, что с аналогичной просьбой в предоставлении отстрочки от мобилизации обратились к Правительству РФ работники фитнес-индустрии.

«Во все сложные исторические времена стратегически важным является сохранение стабильного физического и психоэмоционального состояния населения и роль фитнес-отрасли в этом вопросе является одной из ключевых», - говорилось в обращении.

Представители фитнес-отрасли просят включить в перечень отсрочки от частичной мобилизации сотрудников фитнес-индустрии, которые являются участниками вида экономической деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД 93.13 «Деятельность фитнес-центров». В ином случае, предупреждают они, фитнес-клубы не смогут в полном объеме осуществлять свою деятельность.

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