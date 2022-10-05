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С Днём учителя поздравил псковских педагогов Александр Котов

С Днём учителя поздравил псковских педагогов председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда Псковской области! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя! Есть профессии, которые из-за их повышенной значимости для людей, общества и государства ценятся по-особенному. Учитель – безусловно, одна из них», - отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что во все времена учителя были не только проводниками знаний, но и носителями культуры, моральных устоев и нравственных ориентиров – вот почему так велика ответственность, которая лежит на людях этой профессии.

«Вы отдаёте работе не только время, но и сердце, вкладываете душу в каждого ученика, неустанно совершенствуетесь сами и помогаете детям открыть новые горизонты. Спасибо за вашу преданность профессии, мудрость и неиссякаемую энергию, любовь к Родине и активную жизненную позицию. От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в педагогическом труде!» - сказал он.

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