«Тот самый кофе!»: молодой бизнесмен откроет в Острове и Пскове кофейни самообслуживания

15:52, 05 октября 2022, ПАИ

Кофе из автоматов — это дешево и невкусно, авторский кофе от бариста — это вкусно, но дорого. К тому же, далеко не везде есть кофейни, предлагающие гостям хороший качественный напиток. Именно дефицит таких заведений стал причиной появления в Острове кофеен самообслуживания. Историю открытия своего бизнеса молодой предприниматель Ольга Пономарева рассказала Псковскому агентству информации.

Невозможно пройти мимо

Остров — это родной город Ольги. Но некоторое время девушка жила с мужем-военнослужащим в Мончегорске Мурманской области, где она работала в крупной компании. Именно там она полюбила вкусный авторский кофе в местных кофейнях самообслуживания. А когда у ее мужа закончился контракт и пара вернулась в Остров, девушка столкнулась с проблемой отсутствия в городе хорошего качественного кофе.

«В Острове, к сожалению, не было кофеен. И вообще негде было пить кофе, кроме как на заправке. Поэтому родилась идея сделать здесь кофейню самообслуживания», - поделилась она.

Свой первый бизнес девушка решила открыть по франшизе федеральной сети Take and Wake. Компания предоставляет кофейные стойки, где самостоятельно, без помощи бариста, можно приготовить любой кофейный напиток. При этом приятно порадует цена — она в 2-3 раза ниже, чем в кофейнях. «Это быстро, качественно и недорого», - отметила Ольга.

Первым делом необходимо было найти подходящую локацию для размещения кофейни, провести анализ посещаемости места. «Мы хотели поставить кофейную стойку в Пскове, так как в ближайшее время переезжаем туда. Но в областном центре очень большая конкуренция. Поэтому сначала решили попробовать открыться в Острове», - пояснила девушка.

Начальным капиталом для организации своего дела стали средства от продажи квартиры. Часть их Ольга использовала, чтобы приобрести первую кофейню самообслуживания компании Take and Wake. По словам девушки, цены на кофейные станции разные и можно было заказать мини-кофейню по приемлемой цене. Но предприниматель решила заказать сразу большую кофейную стойку с большим выбором напитков.

«В течение месяца нам ее изготовили и доставили транспортной компанией. Мы нашли помещение в торговом центре «Вектор», где находятся пункты выдачи интернет-магазинов и множество офисов, которые арендуют мастера. Стойка очень яркая, с музыкой, с классным роликом! Просто невозможно пройти мимо», - говорит Ольга.

Тот самый банановый раф!

И жители Острова, и гости города оценили инициативу. По словам Ольги, это было заметно, в том числе и по продажам. «У нас очень быстро пошел рост продаж. Первый месяц показал неплохие продажи, на второй и третий месяцы результаты были уже выше ожидаемых», - отмечает Ольга.

Посетителям «Вектора» кофе пришелся по вкусу. И это не удивительно - по словам предпринимателя, для приготовления напитка используются только премиум-ингредиенты. «Секрет нашего успеха - это качественное зерно от Rockets, одного из лучших московских обжарщиков, а также отсутствие ароматизаторов и консервантов. Все ингредиенты импортные», - отмечает Ольга.

Правда, в связи с тем, что сырье для кофе доставляется из-за границы, возникали и проблемы. «Был один короткий период, когда в связи с санкциями пришлось заменить импортное молоко и кофе на продукцию российского производства. Плохих отзывов не было. Всем все равно очень нравился кофе. Но импортное сырье все-таки лучше в некоторых моментах. Например, пенка получается более высокой, более пышной и более стойкой. Поэтому, когда изменилась логистика и поставки наладились, мы снова стали использовать импортные ингредиенты».

В кофейне самообслуживания можно купить как классический кофе (американо, капучино, латте), так и авторские напитки, которые пользуются большой популярностью. «Например, мы готовим банановый раф, раф банан-клубника и малиновый раф. Такого нигде нет. Это наша фишка», - отмечает предприниматель.

Кстати, и рекламой новой кофейни заниматься особо не пришлось. По словам Ольги, информация о проекте была размещена в соцсетях, но еще быстрее сработало сарафанное радио. И теперь взять с собой стаканчик капучино или «того самого» бананового рафа заходят не только сотрудники расположенных в «Векторе» офисов и их клиенты.

Все напитки — вкусные и хорошего качества. Но, по словам Ольги, особенно популярен именно банановый раф. «Я не афиширую, что это моя кофейня. Поэтому иногда слышу отзывы людей о нашей кофейне. Например, прихожу на маникюр в салон красоты. Мастер угощает меня кофе и говорит: «Это тот самый знаменитый банановый раф!».

Кофе для псковичей

От идеи открыть кофейни самообслуживания в Пскове Ольга не отказалась. Более того, в этом вопросе она неожиданно получила поддержку, в том числе и материальную.

«Мы думали о том, что нужно расширяться. Я узнала, что молодые предприниматели могут получить грант на развитие своего бизнеса от государства. И обратилась в Центр «Мой бизнес», - рассказывает Ольга.

По ее словам, благодаря программам Центра «Мой бизнес» она бесплатно прошла обучение для предпринимателей и оформила заявку на получение гранта. «У меня был прекрасный наставник, Наталья. На всех этапах она меня консультировала. Мне помогли собрать необходимые документы и подать заявку на грант в администрацию. Затем была защита проекта, конкурсная комиссия его одобрила. И у меня появилась возможность заказать еще две кофейни», - отмечает предприниматель.

В течение месяца компания Take and Wake изготовит для размещения в Пскове стойки самообслуживания. «Мы активно занимаемся поиском места установки, анализируем локации. Надеемся, что уже через месяц псковичи тоже смогут попробовать наш вкусный кофе!» - говорит Ольга Пономарева.

Поддержка молодых предпринимателей осуществляется Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».