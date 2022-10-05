Псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита

18:05, 05 октября 2022, ПАИ

ООО «Экопром» начал уборку территории острова имени Залита, об этом компания рассказала в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Рабочие отмечают, что за год накопилось большое количество мусора, который необходимо вывезти в первую очередь. Сложности в работе возникают из-за проблем с низким уровнем воды в Псковском озере. Был риск, что корабль, груженый мусором, мог сесть на мель.

В компании отметили, что сотрудники заполнили корабль ещё до обеда. В настоящее время, он прибыл к причалу в деревне Большая Толба, где его разгружает ломовоз.