Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мобилизации в некоторых посёлках Карелии помешала клюква

Пришла пора собирать северную ягоду. Фото КСК66

Мужчин из посёлка в Карелии не смогли мобилизовать, потому что они ушли в лес. За клюквой. Об этом рассказал Telegram-канал «FTP мобилизация».

В селе Шёлтозеро сотрудники военкомата подошли к призыву ответственно: обходили дома, звонили мужчинам и писали им в соцсетях, чтобы те пришли за повестками.  Вот только никто за ними в итоге не пришёл — все ушли в леса на сезонный сбор клюквы. Чиновники подтвердили, что сельчане в это время живут в заброшенных деревнях и охотничьих домах. 

В соседнем поселке Рыбрека удалось мобилизовать лишь некоторых, потому что мужчины ушли в лесаи болота за ягодой, пишет Telegram-канал «FTP мобилизация».

В маленьких карельских посёлках, где где не так много вакансий на постоянную работу, многие занимаются сбором грибов и ягод.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 октября 2022

Псковичи могут поставить прививку от гриппа в городской поликлинике
05 октября 2022

Мобилизации в некоторых посёлках Карелии помешала клюква
05 октября 2022

Около трёх тысяч псковичей ежегодно пробуют сдать нормы ГТО
05 октября 2022

СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов Российской Федерации
05 октября 2022

Количество пеших граждан на пограничных пунктах Псковской области сократилось
05 октября 2022

В псковские соцсети и родительские чаты проник фейк о готовящемся теракте
05 октября 2022

В некоторых случаях неявка в военкомат может быть признана уважительной
05 октября 2022

Расписание поезда «Петрозаводск – Псков» изменится на ноябрьских праздниках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...