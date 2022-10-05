Мобилизации в некоторых посёлках Карелии помешала клюква

22:17, 05 октября 2022, ПАИ

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Мужчин из посёлка в Карелии не смогли мобилизовать, потому что они ушли в лес. За клюквой. Об этом рассказал Telegram-канал «FTP мобилизация».

В селе Шёлтозеро сотрудники военкомата подошли к призыву ответственно: обходили дома, звонили мужчинам и писали им в соцсетях, чтобы те пришли за повестками. Вот только никто за ними в итоге не пришёл — все ушли в леса на сезонный сбор клюквы. Чиновники подтвердили, что сельчане в это время живут в заброшенных деревнях и охотничьих домах.

В соседнем поселке Рыбрека удалось мобилизовать лишь некоторых, потому что мужчины ушли в лесаи болота за ягодой, пишет Telegram-канал «FTP мобилизация».

В маленьких карельских посёлках, где где не так много вакансий на постоянную работу, многие занимаются сбором грибов и ягод.