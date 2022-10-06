До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 октября
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Существенных осадков в этот день не прогнозируется. Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +11…+16.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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