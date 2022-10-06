До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 октября

12:13, 06 октября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Существенных осадков в этот день не прогнозируется. Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +11…+16.

Атмосферное давление будет выше нормы.