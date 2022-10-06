Самое непопулярное отделение псковского музея назвала его директор

12:41, 06 октября 2022, ПАИ

Самое непопулярное отделение Псковского музея-заповедника назвала его гендиректор Светлана Мельникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По ее словам, наименьшей популярностью у посетителей пользуется музей-квартира Владимира Ленина на одноименной улице. «Иногда ее по отдельным заказам посещают индивидуальные экскурсанты. Я считаю, что над этим нам нужно серьезно поработать. Нельзя забывать свою историю. И, разумеется, музей Ленина имеет право на жизнь», - отметила Мельникова.

Она также обратила внимание, что Пскову не хватает музея городской истории. «Перед нами стоит задача создать сценарий музея, рассказывающего об истории города, и внести туда часть, которая связана с пребыванием в Пскове Ленина», - заключила Светлана Мельникова.