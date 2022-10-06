В России хотят отменить штрафы за нарушение ПДД для мобилизованных

12:58, 06 октября 2022, ПАИ

Мобилизованных россиян могут освободить от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Соответствующий проект постановления поступил на рассмотрение Государственной Думы. Также документом предлагается отменить срок, в течение которого накладывается штраф.

«В настоящее время граждане, подлежащие мобилизации, отправляются на военные сборы после получения призывной повестки и прохождения медицинской комиссии. При этом срок между прохождением медицинской комиссии и отправлением на сборы составляет зачастую меньше суток. В этой связи мобилизованные граждане не имеют возможности оплатить административные штрафы. Информация о правонарушении может прийти после того, как граждане были отправлены на сборы, и они могут не узнать о штрафах», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, уточняется, что такое послабление касается только административных правонарушений, не представляющих существенной общественной опасности. Если документ получит зеленый свет, амнистия будет действовать в течение трех месяцев после ее объявления, пишет Аutonews.

Этой весной ЛДПР подготовила проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Тогда сообщалось, что под амнистию могут подпасть практически все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения». Исключение предлагается сделать для штрафов по статьям 12.8 и 12.26 — управление автомобилем в пьяном виде, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования. По мнению авторов документа, такое нововведение поддержит граждан в условиях санкций, а также сохранит их деньги.