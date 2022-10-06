В России хотят отменить штрафы за нарушение ПДД для мобилизованных
Мобилизованных россиян могут освободить от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Соответствующий проект постановления поступил на рассмотрение Государственной Думы. Также документом предлагается отменить срок, в течение которого накладывается штраф.
«В настоящее время граждане, подлежащие мобилизации, отправляются на военные сборы после получения призывной повестки и прохождения медицинской комиссии. При этом срок между прохождением медицинской комиссии и отправлением на сборы составляет зачастую меньше суток. В этой связи мобилизованные граждане не имеют возможности оплатить административные штрафы. Информация о правонарушении может прийти после того, как граждане были отправлены на сборы, и они могут не узнать о штрафах», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, уточняется, что такое послабление касается только административных правонарушений, не представляющих существенной общественной опасности. Если документ получит зеленый свет, амнистия будет действовать в течение трех месяцев после ее объявления, пишет Аutonews.
Этой весной ЛДПР подготовила проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Тогда сообщалось, что под амнистию могут подпасть практически все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения». Исключение предлагается сделать для штрафов по статьям 12.8 и 12.26 — управление автомобилем в пьяном виде, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования. По мнению авторов документа, такое нововведение поддержит граждан в условиях санкций, а также сохранит их деньги.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
«Подавитесь своими подачками!»: как ожидающие очереди на границе отвечают на помощь псковичей