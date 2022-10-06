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Общество

Молодёжь Пскова приглашают на арт-парад в Витебске

Творческие коллективы и артистов-исполнителей Пскова приглашают принять участие в IV Международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске». Он пройдёт с 4 по 6 января 2023 года в Витебске (Белоруссия). Фестиваль включает конкурсную, образовательную и туристско-развлекательную программу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс состоит из двух номинаций:

– «Вокал»: эстрадный, народный, академический (для соло, ансамблей, малых форм и больших составов: 6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет, 19-31 лет, 32 и старше);

– «Хореография»: эстрадный, народный, классический, современный танец (для соло, ансамблей, малых форм и больших составов: 6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет, 19-31 лет, 32 и старше).

Мероприятие пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн. Для участия в конкурсе онлайн необходимо направить заявку и видеоматериал конкурсной работы на электронный адрес: ARTparad.vitebsk@gmail.сom. Материалы принимаются с 15 сентября по 15 декабря 2022 года.

Подробнее с условиями участия и подачи заявки можно ознакомиться в положении.

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