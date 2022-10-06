Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Голышев: Псковичи с пониманием отнеслись к мобилизации

Псковщина – исторически земля русской ратной славы и великих воинских подвигов, поэтому псковичи с пониманием откликнулись на мобилизацию, заявил экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Частичная мобилизация актуализировала ряд вопросов. Почему мобилизация касается только военных, а не всей страны? Почему Газпром до сих пор снабжает Украину газом и по их газотранспортной системе Европу, а Запорожская АЭС – электричеством? По опубликованным данным, по итогам I полугодия 2022 года через порты Латвии, Литвы и Эстонии было перегружено около 9,8 млн тонн российских внешнеторговых грузов, что даже больше по отношению к первому полугодию прошлого года! Почему военно-космические силы России не могут подавить поставки натовского вооружения на Украину, не наносят урон ее жизненно важной инфраструктуре в ответ на обстрелы мирных сел и городов. Подобные ответные меры нашей страны позитивно сказались бы на фронтовой ситуации и общественном мнении людей», - подчеркнул Голышев.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 октября 2022

Александр Голышев: Псковичи с пониманием отнеслись к мобилизации
06 октября 2022

Псковский военком Сергей Судаков вошел в топ-30 регионального медиарейтинга «Псковской правды»
06 октября 2022

Игорь Дитрих впервые вошел в федеральный топ «Псковской правды»

06 октября 2022

Игорь Сопов и Дмитрий Шахов вошли в топ-10 региональных политиков по версии «Псковской правды»
05 октября 2022

ДЭГ собираются применять на муниципальных выборах в Псковской области в 2023 году
05 октября 2022

Конкурсная комиссия рассмотрит кандидатуры на должность главы Пскова 28 октября
05 октября 2022

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
04 октября 2022

Борис Елкин стал лидером медиарейтинга среди глав столиц регионов СЗФО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...