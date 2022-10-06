Александр Голышев: Псковичи с пониманием отнеслись к мобилизации

17:29, 06 октября 2022, ПАИ

Псковщина – исторически земля русской ратной славы и великих воинских подвигов, поэтому псковичи с пониманием откликнулись на мобилизацию, заявил экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Частичная мобилизация актуализировала ряд вопросов. Почему мобилизация касается только военных, а не всей страны? Почему Газпром до сих пор снабжает Украину газом и по их газотранспортной системе Европу, а Запорожская АЭС – электричеством? По опубликованным данным, по итогам I полугодия 2022 года через порты Латвии, Литвы и Эстонии было перегружено около 9,8 млн тонн российских внешнеторговых грузов, что даже больше по отношению к первому полугодию прошлого года! Почему военно-космические силы России не могут подавить поставки натовского вооружения на Украину, не наносят урон ее жизненно важной инфраструктуре в ответ на обстрелы мирных сел и городов. Подобные ответные меры нашей страны позитивно сказались бы на фронтовой ситуации и общественном мнении людей», - подчеркнул Голышев.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.