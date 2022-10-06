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Общество

Группу мобилизованных псковичей отправили в Вооруженные силы РФ

Частичная мобилизация продолжается в Псковской области - сегодня, 6 октября, на службу в ряды Вооруженных сил РФ отправили очередную группу из Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

«Не стали бегать и прятаться, поехали защищать наше отечество. Постараемся сделать всё, чтобы вы ни в чем не нуждались, постараемся сделать всё, чтобы вы были спокойны за свои семьи, за своих родных, близких. Всю необходимую помощь и поддержку мы окажем. Псковская область – регион не богатый, не можем на сегодняшний день осуществлять единовременные выплаты, просто не выдержит наш бюджет. Но мы сегодня достаточно детально на совещании обсудили все меры поддержки, которые мы можем принять, и в ближайшие дни первый пакет уже примем», - сказал Михаил Ведерников.  

Он подчеркнул, что ведётся тесная работа с Псковским областным Собранием депутатов. Если денежных средств будет не хватать, то планируется снимать деньги с других статей расходов.

Глава региона отметил, что сейчас мобилизованные поедут на учёбу в Тверь. Михаилу Ведерникову доложили, что там всех обеспечивают необходимой экипировкой, но если будут какие-то обращения, вопросы, то можно передать их через родственников. В воскресенье туда отправится заместитель губернатора Александр Серавин.  

В ходе мероприятия мобилизованные смогли задать губернатору все интересующие вопросы. 

«Если есть жалобы, то можно обращаться в прокуратуру. Мы все обращения ставим на контроль», - добавил прокурор Псковской области Иван Грибов.  

От представителя митрополита Псковского и Порховского Тихона всем мужчинам выдали нательный крестик, молитвенник и Евангелие.  

«Мы вас будем ждать, будем молиться, будем ждать целыми и невредимыми. С богом», - сказал Михаил Ведерников. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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