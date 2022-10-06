В Пскове снова замечена лиса
Жители Пскова снова заметили в городе лису. Животнное почти не боится людей и дало себя снять на камеру. Фотографии опубликовал паблик «Инцидент Псков».
«Скоро как собачки по дворам лисички бегать будут» и «курочку хочет на завтрак!», - предположили подписчики.
Лиса пришла в город давно. Неделю тому назад её заметили в Дендропарке.
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