В Пскове снова замечена лиса

18:38, 06 октября 2022, ПАИ

Жители Пскова снова заметили в городе лису. Животнное почти не боится людей и дало себя снять на камеру. Фотографии опубликовал паблик «Инцидент Псков».

«Скоро как собачки по дворам лисички бегать будут» и «курочку хочет на завтрак!», - предположили подписчики.

Лиса пришла в город давно. Неделю тому назад её заметили в Дендропарке.