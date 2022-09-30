Лису сняли на видео в псковском дендропарке

10:59, 30 сентября 2022, ПАИ

Лису заметили псковичи в дендропарке. Видео размещено в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром, картина в псковском дендропарке», – написала автор видео.

«За утками пришла», – заметила в комментариях одна из подписчиц группы. «Теперь и лису будем кормить», – продолжила другая.

Некоторые участники группы также сообщили, что вчера вечером видели лису на улице Юбилейной.