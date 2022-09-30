Лису сняли на видео в псковском дендропарке
Лису заметили псковичи в дендропарке. Видео размещено в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня утром, картина в псковском дендропарке», – написала автор видео.
«За утками пришла», – заметила в комментариях одна из подписчиц группы. «Теперь и лису будем кормить», – продолжила другая.
Некоторые участники группы также сообщили, что вчера вечером видели лису на улице Юбилейной.
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