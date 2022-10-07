В Псковской области будет создан центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих для оказания адресной помощи

00:22, 07 октября 2022, ПАИ

Провел совещание по вопросу оказания мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Псковской области будет создан Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих для оказания адресной помощи.

Он будет работать в формате «одного окна» – объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра «Мои документы». Поручил решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки», – обозначил задачу глава региона.

Разрабатывается первый пакет мер поддержки, в который планируется включить единовременные выплаты тем семьям мобилизованных, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Псковская область продолжит обеспечивать мобилизованных граждан питанием на время транспортировки в учебные центры.

Перед отправкой в зону СВО мобилизованные будут получать рюкзак с вещами первой необходимости. Часть из них будет приобретаться регионом, часть – формироваться из внебюджетных источников.