Владимир Путин отмечает юбилей 7 октября

06:58, 07 октября 2022, ПАИ

7 октября российский президент Владимир Путин отмечает юбилей. Главе государства исполняется 70 лет.

В свой день рождения глава государства проведет ряд рабочих мероприятий и неформальную встречу в Санкт-Петербурге с главами государств — участников СНГ. Также в этот день запланирован ряд международных телефонных разговоров, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Парламентская газета».

Пресс-секретарь российского лидера также не исключил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем, так как «знакомы не один год и не одно десятилетие».

«Как правило, протокол этого никогда не предусматривает. И зачастую подарки обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения», — сказал Песков.

О том, как Путин планирует отметить юбилей в семейном кругу, пресс-секретарь президента сообщать не стал. «Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим», — сказал Песков.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. «Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента.

Еще до того, как Владимир Путин окончил школу, у него появилось желание работать в разведке. Чтобы узнать, как становятся разведчиками, он пошел в приемную Управления КГБ. Там ему сказали, что для начала нужно либо отслужить в армии, либо окончить вуз, предпочтительно юридический факультет.

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 70-х — начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.

После того как Путин окончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности. Сначала его оформили в секретариат управления, потом в контрразведывательное подразделение, где он проработал около пяти месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного состава.

Окончив учебу в Краснознаменном институте имени Андропова, он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года. Здесь он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет Путина повысили в звании до подполковника и в должности — до старшего помощника начальника отдела.

После возвращения из Германии в Ленинград Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно — с 1994 года — первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. После перехода на работу в мэрию Ленинграда Путин подал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.

В 1996 году он с семьей переехал в Москву, где началась его политическая карьера. Она развивалась стремительно: в марте 1997 года Путин становится замруководителя Администрации Президента РФ, начальником Главного контрольного управления Президента РФ. В мае 1998-го Путин — уже первый замруководителя Администрации Президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно — с марта 1999 года — Секретарем Совета Безопасности РФ.

В августе 1999 года Владимир Путин стал председателем Правительства РФ. А перед новым, 2000 годом Президент России Борис Ельцин предложил премьеру стать исполняющим обязанности президента.

В марте 2000 года Владимир Путин занял высший государственный пост, набрав на первых своих президентских выборах почти 53 процента голосов избирателей. Официально в должность он вступил 7 мая.

В 2004 году Путин пошел на второй срок, одержав победу с солидным преимуществом: получил уже больше 70 процентов голосов.

В третий раз президентом Владимир Путин стал после победы на выборах в 2012 году. Перед выборами вышел указ, увеличивающий срок президентства на два года, с 4 до 6 лет.

Следующую победу на президентских выборах Путин одержал в 2018 году, став главой государства в четвертый раз.