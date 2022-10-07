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7 из 10 псковичей считают, что их вовлеченность в работу максимально высока

7 из 10 псковичей считают, что их вовлеченность в работу максимально высока, сообщается в опросе SuperJob.

68% псковичей считают, что их вовлеченность по 5-балльной шкале достигает максимальной оценки. В крайне низкой вовлеченности (на 1 балл из 5) признались лишь 4% опрошенных, среди них представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый. Чаще других открыто заявляли о том, что выполняют необходимый минимум обязанностей, только чтобы не уволили, псковичи в возрасте 25—34 лет (6%).

Подтверждается мировой тренд на «тихое увольнение»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники приходят к решению работать по минимуму и сосредоточиться на жизни вне работы.

Каждый третий работодатель в Пскове проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего компании пытаются влиять на этот показатель с помощью внедрения системы обучения. Работодатели стараются повысить вовлеченность сотрудников, проводя общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация, эксперты утверждают, что премирование и выплаты бонусов срабатывают не всегда, а между тем, личные оценки вовлеченности тем выше, чем больше заработок (среди псковичей с зарплатой до 50 тыс. руб. свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 63%, а среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц — 74%).

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