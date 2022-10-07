В Госдуме задумались об изменении норм проведения квестов

09:50, 07 октября 2022, ПАИ

Депутаты Госдумы собираются разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов. В связи с их опасностью для здоровья планируется регламентировать нормы проведения и безопасности, сообщила депутат Думы Яна Лантратова.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением регламентировать организацию работы квестов в связи с опасностью для здоровья таких развлекательных мероприятий.

«В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая обсудит и затем предложит к внесению поправку в закон, регулирующий проведение квестов», - приводит слова Лантратовой РИА Новости.

Она отметила, что к разработке законопроекта подключат экспертов из Министерства культуры РФ, Роспотребнадзора, Следственного комитета и МВД. Заседание рабочей группы планируется провести в период осенней сессии, а внести поправки в Госдуму - после обсуждения. Сопредседателями рабочей группы станут Лантратова и Стенякина.

Парламентарий обратила внимание, что повышенную озабоченность вызывает то, что развлекательные квесты могут причинить вред здоровью граждан, особенно детей, однако в законе сейчас не содержится определения понятию «квест», не предусматривается регулирование деятельности по их организации и проведению. «В связи с этим назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии путем принятия специальных норм и правил, стандартов безопасности квестов, которые будут обязательны для исполнения», - сказала она.

Кроме того, предлагается проработать вопрос исключения участия в таких квестах граждан, например, с сердечными и невротическими заболеваниями.