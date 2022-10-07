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Общество

Россельхознадзор обнаружил нарушения почти на 200 га земли в Печорском районе

Зарастание сорняками, кустарниками, борщевиком, свалки – такие нарушения обнаружило управление Россельхознадзора в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе в ходе проведения выездных обследований на семи участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Печорском районе, государственными инспекторами ведомства были выявлены зарастания древесно- кустарниковой и сорной растительностью, а также на одном из них был обнаружен борщевик Сосновского. Кроме того, на одном земельном участке было выявлено загрязнение отходами производства и потребления: стволы, ветки деревьев, матрас, пластиковые бутылки и вёдра. Общая площадь участков, на которых были выявлены нарушения, составила 199,33 га.

Как следует из выписок из ЕГРН, все семь земельных участков сельскохозяйственного назначения принадлежат на праве собственности муниципальному образованию «Печорский район». В сентябре в связи с выявленными нарушениями Управлением Россельхознадзора в адрес муниципалитета направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

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