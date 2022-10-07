Михаил Ведерников: Жители региона доверяют нашей избирательной системе

12:39, 07 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном региональному Дню избирательных комиссий. Он поздравил членов участковых, территориальных и областной избирательных комиссий, сотрудников аппарата и ветеранов избирательной системы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Ваш ответственный и профессиональный труд обеспечивает каждой избирательной кампании Псковской области максимальную честность, прозрачность и легитимность. Этот год не исключение. Вы в очередной раз доказали, что работаете как единый, слаженный, профессиональный коллектив, который способен справиться с любыми вызовами», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание на постоянное технологическое совершенствование избирательной системы региона. Так, в этом году в Пскове выборы впервые проходили с использованием дистанционного электронного голосования. «Мы стали единственным регионом страны, кому дали реализовать эту технологию в муниципальной кампании. Это говорит о беспрецедентном доверии со стороны ЦИК», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он также обозначил, что и избиратели оценили этот новый формат, о чем говорит высокая явка — 10 тысяч псковичей проголосовали онлайн на выборах депутатов Псковской городской Думы. «В следующем году целесообразно расширить этот опыт на территорию всей области», — сказал глава региона.

Он также добавил, что при поддержке правительства области в избиркоме закрыта потребность в компьютерной технике, и выразил готовность дальнейшего содействия в укреплении материально-технической базы избирательных комиссий.

Отдельно Михаил Ведерников отметил активное участие в избирательных кампаниях молодежи — в этом году сформирована уже вторая молодежная комиссия: УИК № 55. Помощь в дни голосования оказывали и волонтеры.

«Впереди две важные избирательные кампании — выборы губернатора Псковской области и выборы президента России. Уверен, ваш опыт, честность, порядочность и высокий профессионализм позволят нам справиться со всеми поставленными задачами. Жители региона доверяют нашей избирательной системе, видят ее эффективность и знают, что голос каждого человека будет услышан и учтен», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил сотрудников избиркома за непростую работу в соответствии высокими стандартами избирательных процедур. За большой вклад в развитие избирательной системы Псковской области глава региона Михаил Ведерников вручил председателю избирательной комиссии региона Игорю Сопову благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение избирательных кампаний на территории субъекта РФ губернатор отметил сотрудников ТИК и УИК почетной грамотой Псковской области и благодарственными письмами правительства региона.

От депутатского корпуса работников избирательной системы региона поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Он отметил качественные изменения в системе избиркома как с технической стороны, так и в части возможностей реализации избирательного права граждан.

Слова поздравлений коллегам в этот день выразил и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он также поблагодарил всех за добросовестную работу. Лучших сотрудников избиркома Игорь Сопов отметил ведомственными наградами.

Напомним, День избирательных комиссий Псковской области учрежден по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в 2020 году. В единый день голосования в 2022 году в Псковской области без нарушений прошло 30 избирательных кампаний, в которых приняло участие почти 130 тысяч человек.