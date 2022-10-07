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Общество

Ни одного осужденного не помиловали в Псковской области за три года

Про работу региональной комиссии по помилованию рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«Обращаются непосредственно к президенту лица, находящиеся в местах лишения свободы или отбывшие наказание, но имеющие неснятую судимость», – рассказал Сергей Шерстобитов. 

Обращения проходят определенный фильтр и инстанции в Псковской области, а затем направляются президенту, продолжил он. Сергей Шерстобитов уточнил, что в комиссии по помилованию работают 15 человек. Сроки рассмотрения обращения и отправки в администрацию президента – от 10 до 20 дней. 

«За последние три года не было ни одного помилованного. В этом году обратились семь раз, а в прошлом – десять», – сообщил он.

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