Росстат больше не будет публиковать данные смертности от коронавируса

19:24, 07 октября 2022, ПАИ

Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавирусной инфекции на фоне снижение числа смертей среди тех, у кого был диагностирован вирус, сообщили РИА Новости в статистическом ведомстве.

Как пояснили в Росстате, смертность от COVID-19 на протяжении этого лета сокращалась значительными темпами: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6% в годовом выражении.

«В августе 2022 года смертность от COVID-19 также снизилась более чем на 90%», – сказали в Росстате.

Кроме того, по данным Росстата, число смертей тех, у кого был идентифицирован вирус коронавирусной инфекции, ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, а также от новообразований (включая злокачественные образования – рак), болезней системы пищеварения, нервной системы, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

«Эта ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней», – отметили в статистическом ведомстве.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID- 19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», – добавили в Росстате.

Там также указали, что информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствие с планом статистических работ.