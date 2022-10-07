Рэпера Оксимирона и писателя Дмитрия Глуховского признали иноагентами
Рэпера Оксимирона признали иностранным агентом. Соответствующая информация размещена вечером 7 октября на официальном сайте Минюста РФ.
В список также попали автор романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский, екатеринбургский ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова, социолог Искэндэр Ясавеев, активистки Ирина Сторожева и Алена Попова.
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