Минобороны: Отмена новогодних праздников не нужна

22:52, 07 октября 2022, ПАИ

В Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку «мобилизованных граждан».



«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет.

Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил, считаю преждевременными и ненужными», - сказал заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

ПАИ сегодня писало о намерении Санкт-Петербурга отказаться от праздничных мероприятий.