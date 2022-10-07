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Общество

Минобороны: Отмена новогодних праздников не нужна

В Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку «мобилизованных граждан».
 
«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет.

Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил, считаю преждевременными и ненужными», - сказал заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

ПАИ сегодня писало о намерении Санкт-Петербурга отказаться от праздничных мероприятий.

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