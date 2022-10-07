В Санкт-Петербурге отменили традиционное празднование Нового года

21:37, 07 октября 2022, ПАИ

На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. Новость об этом появилась на сайте администрации города.

В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце.

Вместе с тем, новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраняются.

Сэкономленные средства будут использованы целевым образом для нужд мобилизованных.

Меж тем, источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил РИА Новости, что эта инициатива преждевременная и непроработанная.

