В Санкт-Петербурге отменили традиционное празднование Нового года
На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. Новость об этом появилась на сайте администрации города.
В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце.
Вместе с тем, новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраняются.
Сэкономленные средства будут использованы целевым образом для нужд мобилизованных.
Меж тем, источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил РИА Новости, что эта инициатива преждевременная и непроработанная.
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