Главный кадровый конкурс «Лидер года» стартует в Псковской области

11:04, 08 октября 2022, ПАИ

Главный областной кадровый конкурс «Лидер года» стартует в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении.

«Он возвращается в расширенном формате после двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями. Теперь мы не только ищем кандидатов для государственной службы и подведомственных учреждений, но также пригласили партнёров. Многие из них будут искать на конкурсе кандидатов на конкретные руководящие должности», – рассказал он.

Среди партнёров проекта Михаил Ведерников назвал «Альфабанк», «Титан-полимер», «СевЗапИнвест», завод «Микрон», «Великолукский Опытный машиностроительный завод», ПсковГУ и целый ряд других. С перечнем вакансий можно ознакомиться при регистрации.

Он отметил, что это отличная возможность попробовать свои силы профессионалам от 25 до 55 лет, которые не боятся вызовов и стремятся к карьерному росту.

«5 участников предыдущих этапов занимают руководящие позиции в правительстве области и администрации Пскова. Дерзайте, возможности сейчас действительно большие, и профессионалы нужны во всех сферах», – подчеркнул Михаил Ведерников.