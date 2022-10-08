В Пскове дачные автобусы переходят на осеннее расписание

08:59, 08 октября 2022, ПАИ

Осеннее расписание движения дачных автобусов начнёт действовать с 8 октября. Обслуживание садоводческих товариществ по рабочим дням прекращается. Об этом сообщается в группе ГППО «Псковпассажиравтотранс» в соцсети «Вконтакте».

С актуальным расписанием можно ознакомится на сайте предприятия, в разделе расписания «Садоводческие товарищества».



«Автобусы маршрута №8 и 8А с 8 октября по выходным дням и с 10 октября по рабочим дням будут следовать по расписанию, опубликованному в разделе расписания «Городские маршруты», - говорится в сообщении.