Спикер Госсовета Крыма обвинил Украину в ЧП на Крымском мосту

09:38, 08 октября 2022, ПАИ

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Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил Украину в ЧП на Крымском мосту. Он заверил, что повреждения Крымского моста будут оперативно восстановлены.

Отмечается, что движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив.

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента.

А также президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, пишет ТАСС