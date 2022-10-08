Более 20 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:12, 08 октября 2022, ПАИ

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20 571 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 октября в стране зафиксировано 106 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 38 289 человек.

Всего по состоянию на 8 октября в России выявлено 21 184 513 случаев заболевания коронавирусом, 20 385 431 пациента выздоровело, 388 097 – умерло.