Отключение электроэнергии планируется в Пушкиногорском районе

13:20, 08 октября 2022, ПАИ

О планируемых отключениях электроэнергии в октябре предупреждает комитет по тарифам и энергетике Псковской области.

Это связано с проведением ремонтных работ Псковским филиалом ПАО «Россети Северо-Запада», как сообщает газета «Пушкинский край».



«С 9:30 10 октября по 16:30 14 октября с включением на ночь будет отключено электричество в следующих населённых пунктах Пушкиногорского района: Слёзы, Александрова Слобода, Бабины, Васели, Сальница, Зехново, Горохово, Купцево, Баслаки, Ворсули», – говорится в публикации.