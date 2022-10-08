Отключение электроэнергии планируется в Пушкиногорском районе
О планируемых отключениях электроэнергии в октябре предупреждает комитет по тарифам и энергетике Псковской области.
Это связано с проведением ремонтных работ Псковским филиалом ПАО «Россети Северо-Запада», как сообщает газета «Пушкинский край».
«С 9:30 10 октября по 16:30 14 октября с включением на ночь будет отключено электричество в следующих населённых пунктах Пушкиногорского района: Слёзы, Александрова Слобода, Бабины, Васели, Сальница, Зехново, Горохово, Купцево, Баслаки, Ворсули», – говорится в публикации.
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