В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 103 человека, один пациент умер
Еще один человек умер в Псковской области от коронавируса. Всего скончалось 1921 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За последние сутки в области выявили 97 заболевших COVID-19, за весь период пандемии – 124 082. Выздоровели 121 080 пациентов, в том числе 103 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков –40476/38
Великие Луки –18141/8
Бежаницкий район –1582/0
Великолукский район –2839/0
Гдовский район –2216/0
Дедовичский район –3055/3
Дновский район –983/0
Красногородский район –1117/1
Куньинский район –1047/2
Локнянский район –1192/1
Невельский район –5586/5
Новоржевский район –1335/0
Новосокольнический район –3287/1
Опочецкий район –3794/0
Островский район –6058/3
Палкинский район –1254/3
Печорский район –2920/4
Плюсский район –1947/1
Порховский район –4506/8
Псковский район –9649/4
Пустошкинский район –1556/8
Пушкиногорский район –1768/4
Пыталовский район –1906/3
Себежский район –2978/0
Струго-Красненский район –2099/0
Усвятский район –745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46
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