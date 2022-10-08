В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 103 человека, один пациент умер

14:42, 08 октября 2022, ПАИ

Еще один человек умер в Псковской области от коронавируса. Всего скончалось 1921 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За последние сутки в области выявили 97 заболевших COVID-19, за весь период пандемии – 124 082. Выздоровели 121 080 пациентов, в том числе 103 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков –40476/38

Великие Луки –18141/8

Бежаницкий район –1582/0

Великолукский район –2839/0

Гдовский район –2216/0

Дедовичский район –3055/3

Дновский район –983/0

Красногородский район –1117/1

Куньинский район –1047/2

Локнянский район –1192/1

Невельский район –5586/5

Новоржевский район –1335/0

Новосокольнический район –3287/1

Опочецкий район –3794/0

Островский район –6058/3

Палкинский район –1254/3

Печорский район –2920/4

Плюсский район –1947/1

Порховский район –4506/8

Псковский район –9649/4

Пустошкинский район –1556/8

Пушкиногорский район –1768/4

Пыталовский район –1906/3

Себежский район –2978/0

Струго-Красненский район –2099/0

Усвятский район –745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46

