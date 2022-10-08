Новый вид мошенничества с авиабилетами появился в России

14:52, 08 октября 2022, ПАИ

Ажиотажный спрос и стремительный рост цен на авиабилеты после объявления частичной мобилизации в России вызвал у интернет-мошенников повышенный интерес к теме авиаперевозок.

«Об этом свидетельствует увеличение числа запросов на форумах и в Telegram на использование фишинг-шаблонов под популярный сервис-агрегатор, где можно приобрести билеты», – сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.

При этом ссылки на подобные ресурсы появились во вредоносных рассылках в мессенджерах.

«Уже встречаются сообщения в Telegram с предложением покупки авиабилета от пользователей, у которых есть «друг»-сотрудник популярного сервиса по покупке авиабилетов», – уточнил специалист.

Эксперт настоятельно рекомендовал воздержаться от покупки товаров или услуг у незнакомых людей в интернете. В таком случае, по его словам, всегда существует вероятность того, что злоумышленник получит деньги и просто перестанет выходить на связь, пишет издание «Газета.ру».