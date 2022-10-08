В Спартакиаде пенсионеров России приняла участие преподаватель из Себежа

18:17, 08 октября 2022, ПАИ

Евгения Исмаилова, преподаватель Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки, приняла участие в Спартакиаде пенсионеров России в Тольятти. Об этом сообщает газета «Призыв».



Финал VII Спартакиады пенсионеров России прошел с 26 по 29 сентября в г. Тольятти.



Комитет по спорту Псковской области сообщает, 670 финалистов из 73 российских регионов разыграли медали в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.



Команда Псковской области приняла участие в соревнованиях и показала лучшие результаты в шахматах - 8 место (Валерий Жихарев), настольном теннисе - 11 место (Вера Тысятова), плавании – 18 место (Евгения Исмаилова).



