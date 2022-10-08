Первый день чемпионата Псковской области среди лыжников-гонщиков прошел в Острове
Сегодня в СОЦ «Юность» прошел первый день чемпионата Псковской области среди лыжников-гонщиков, об этом сообщает газета «Островские вести».
Спортсмены соревновались в беге на лыжероллерах. В соревнованиях участвовали сильнейшие лыжники-гонщики из городов и районов, где культивируется лыжный спорт. Это Печорский, Струго-Красненский, Великолукский, Невельский районы, города Остров, Псков, Великие Луки.
Спортсмены, выступавшие за Остров, вошли в число призеров, они также взошли на верхнюю ступеньку пьедестала.
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