Первый день чемпионата Псковской области среди лыжников-гонщиков прошел в Острове

23:32, 08 октября 2022, ПАИ

Сегодня в СОЦ «Юность» прошел первый день чемпионата Псковской области среди лыжников-гонщиков, об этом сообщает газета «Островские вести».

Спортсмены соревновались в беге на лыжероллерах. В соревнованиях участвовали сильнейшие лыжники-гонщики из городов и районов, где культивируется лыжный спорт. Это Печорский, Струго-Красненский, Великолукский, Невельский районы, города Остров, Псков, Великие Луки.

Спортсмены, выступавшие за Остров, вошли в число призеров, они также взошли на верхнюю ступеньку пьедестала.