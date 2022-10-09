Псковичей приглашают на кастинг в сериал

14:40, 09 октября 2022, ПАИ

Актеров на роль охранника, доктора, полицейского и актеров массовки ищут для съемок в сериале в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Юлия Алешина.

Всем желающим предлагают попробовать себя в съемках сериала и пройти пробы. Для этого нужно написать в личные сообщения Юлии Алешиной.