Более 600 пассажиров и 100 машин переправили через Керченский пролив за сутки

16:41, 09 октября 2022, ПАИ

Керченская паромная переправа, установленная как временная альтернатива Крымскому мосту за сутки перевезла около 100 машин и 653 пассажира.

Помимо этого в воскресенье в Керченский порт прибудут паромы «Ейск» и «Лаврентий» для того, чтобы перевозить грузовики и фуры не менее 22 метров длиной.

Отметим, что на переправе образовалась очередь, но люди относятся к этому с пониманием. Пропускают автобусы с людьми и фуры со скоропортящимися продуктами. Возле самой переправы был развернут волонтерский штаб движения #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы раздают воду и снабжают продуктами первой необходимости всех нуждающихся.