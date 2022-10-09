Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 600 пассажиров и 100 машин переправили через Керченский пролив за сутки

Керченская паромная переправа, установленная как временная альтернатива Крымскому мосту за сутки перевезла около 100 машин и 653 пассажира.

Помимо этого в воскресенье в Керченский порт прибудут паромы «Ейск» и «Лаврентий» для того, чтобы перевозить грузовики и фуры не менее 22 метров длиной.

Отметим, что на переправе образовалась очередь, но люди относятся к этому с пониманием. Пропускают автобусы с людьми и фуры со скоропортящимися продуктами. Возле самой переправы был развернут волонтерский штаб движения #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы раздают воду и снабжают продуктами первой необходимости всех нуждающихся.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 октября 2022

XXVIII чемпионат по брейн-рингу проходит в Пскове
09 октября 2022

В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 126 людей
09 октября 2022

Более 600 пассажиров и 100 машин переправили через Керченский пролив за сутки
09 октября 2022

О погоде в Пскове на 10 октября рассказали синоптики
09 октября 2022

Откуда в городе появилась лиса, выяснили псковичи
09 октября 2022

Проезд по Крымскому мосту будет запрещен для грузовых автомобилей

09 октября 2022

ВИДЕО Более 300 лисичек нашла женщина в псковском лесу
09 октября 2022

Псковичей приглашают на кастинг в сериал

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...