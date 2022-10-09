Более 600 пассажиров и 100 машин переправили через Керченский пролив за сутки
Керченская паромная переправа, установленная как временная альтернатива Крымскому мосту за сутки перевезла около 100 машин и 653 пассажира.
Помимо этого в воскресенье в Керченский порт прибудут паромы «Ейск» и «Лаврентий» для того, чтобы перевозить грузовики и фуры не менее 22 метров длиной.
Отметим, что на переправе образовалась очередь, но люди относятся к этому с пониманием. Пропускают автобусы с людьми и фуры со скоропортящимися продуктами. Возле самой переправы был развернут волонтерский штаб движения #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы раздают воду и снабжают продуктами первой необходимости всех нуждающихся.
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