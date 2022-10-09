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Общество

Студент ВЛГАФК стал чемпионом на соревнованиях по ММА

В спорткомплексе «Тула-Арена» состоялись Всероссийские мастерские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти капитана ФСБ Романа Стащенко, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщает ВЛГАФК на своей странице во ВКонтакте.

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Тулы, Москвы, Казани, Московской, Рязанской, Тверской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Дагестан.

Студент 2 курса ВЛГАФК Евгений Котов завоевал в турнире первое место. Спортсмен выступал в весовой категории до 93 кг. По результатам схваток Евгений был награждён чемпионским поясом.

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