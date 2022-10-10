Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России

07:21, 10 октября 2022, ПАИ

Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке из Донбасса Надане Фридрихсон. Ответы она опубликовала в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы», — отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.