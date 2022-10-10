Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:03, 10 октября 2022, ПАИ

15 661 новый случай заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 октября в стране зафиксировано 96 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью вылечилось от коронавируса 24 819 человек.

Всего по состоянию на 10 октября в России выявлено 21 218 993 случая заболевания коронавирусом, 20 439 043 пациента выздоровело, 388 295 – умерло.