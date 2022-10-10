Жителям Псковской области спрогнозировали тёплую неделю

15:34, 10 октября 2022, ПАИ

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Прохождение фронта, который принесёт дожди, ожидается в Псковской области на этой неделе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Дожди будут умеренными, и после этого 4-5 дней преимущественно сухая погода без осадков. Также будет облачная с прояснениями погода, то есть мы должны увидеть солнышко», - рассказала синоптик.

Она отметила, что ветер всё это время будет южных направлений. При этом максимальные температуры - до +14 градусов, минимальные - от -1...+2 градусов.

«После 16 числа опять будет очередной циклон, на периферии которого мы окажемся, он принесёт дожди различной интенсивности. Дневные температуры - в районе +8...+10, ночные - 0...+4 градусов, всё это продолжит сопровождаться ветром южных направлений», - добавила руководитель Псковского гидрометцентра.