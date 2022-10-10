На Керченской переправе работают четыре парома

20:55, 10 октября 2022, ПАИ

С 11 октября на Керченской паромной переправе начнут работать уже четыре парома. Третий паром "Мария" начал работу на переправе в Керчи, четвертый - "Ейск" - готовится под загрузку, сообщил ВРИО министра транспорта Крыма РИА Новости

Грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 ноября, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев.

Ситуация с транспортным сообщением между Крымом и материковой частью РФ войдет в штатный режим через два-три дня, добавил глава.

Напомним, 8 октября на Крымском мосто был подорван автомобиль. Два пролёта моста оказались разрушены.