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Общество

На Керченской переправе работают четыре парома

С 11 октября на Керченской паромной переправе начнут работать уже четыре парома. Третий паром "Мария" начал работу на переправе в Керчи, четвертый -  "Ейск" -  готовится под загрузку, сообщил ВРИО министра транспорта Крыма РИА Новости

Грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 ноября, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев.

Ситуация с транспортным сообщением между Крымом и материковой частью РФ войдет в штатный режим через два-три дня, добавил глава.

Напомним, 8 октября на Крымском мосто был подорван автомобиль. Два пролёта моста оказались разрушены.

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