Синоптики говорят об ускоренном потеплении климата в России

22:13, 10 октября 2022, ПАИ

В Гидрометцентре заявили об ускоренном потеплении климата в России, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Этот процесс в нашей стране идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Об этом рассказал руководитель организации Игорь Шумаков. Он добавил, что на протяжении двух лет с 2018 года теплосодержание океана было выше, чем прежде. Темпы его потепления показали значительный рост за последние 20 лет.

По словам метеоролога, среднегодовая глобальная приземная температура в ближайшие пять лет будет на один – два градуса выше доиндустриальных уровней начала прошлого века.