Синоптики говорят об ускоренном потеплении климата в России
В Гидрометцентре заявили об ускоренном потеплении климата в России, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Этот процесс в нашей стране идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Об этом рассказал руководитель организации Игорь Шумаков. Он добавил, что на протяжении двух лет с 2018 года теплосодержание океана было выше, чем прежде. Темпы его потепления показали значительный рост за последние 20 лет.
По словам метеоролога, среднегодовая глобальная приземная температура в ближайшие пять лет будет на один – два градуса выше доиндустриальных уровней начала прошлого века.
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