Росгвардейцы проверили условия хранения оружия в домах псковичей

15:30, 11 октября 2022, ПАИ

Две единицы оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

С 3 по 9 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 43 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате они выявили 10 административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

«Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%. Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», – отметили в ведомстве.