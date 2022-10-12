Как белки в колесе: псковские випы рассказали, как проходит их рабочий день

12:17, 12 октября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, с чего начинается и как заканчивается их рабочий день. Дети, завтрак, домашние питомцы, рабочие дела, ужин и ночные бдения у ежедневников и телефонов – всё как у всех псковичей.

Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов:

Вообще я сова. Поздно ложусь – в час-два ночи – и поздно встаю. Хотя обычно вставать приходится рано. Во-первых, я привязан к режиму рабочего времени, во-вторых, у меня ребенок, который учится в первую смену. И я вынужден сначала лететь в школу, затем – на работу.

Будильник звенит в 7:30, но я всё успеваю. Я же долгое время служил в армии, все навыки остались. Портянок нет, а навыки на уровне рефлексов всё делать быстро остались. Этим и пользуюсь.

Удивительно, но светлые идеи, которые получается потом воплотить в жизнь, приходят именно ночью. Вот удивительно! Книгу читать уже сложно, потому что и зрение не то, и шрифт порой бывает очень мелкий в книге. Это обычно днем происходит, в выходные дни. А вот обдумать какие-то идеи – да.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова:

Будильник звенит в 6:45. Официально я возвращаюсь домой где-то в семь, в восьмом часу, но это не значит, что я прекращаю работать, потому что, как правило, надо что-то готовить к следующему дню. А поскольку я человек на Псковской земле новый, то мне сейчас опять приходится многому учиться, я очень много читаю. И слава Богу, что есть профессионалы в музее, которые заранее подбирают мне необходимую литературу, делают выборки из текстов, поэтому у меня бесконечная учеба, чему я очень рада.

В итоге спать ложусь около часа ночи. Но встаю, к счастью, очень легко. При этом для меня важно, чтобы дома был хороший кофе. Без этого никак. Я понимаю, что это не очень здорово, но для меня это важно.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

В рабочие дни будильник срабатывает и в половине седьмого, и в семь. Но, пожалуй, с утра всё идёт не так бодро, как хотелось бы. Но зато вечером, когда тихо и никто не мешает, я люблю какие-то рабочие дела завершать. Иногда, конечно, это затягивается допоздна. Или какую-то передачу интересную смотрю. Те же спортивные соревнования показывают достаточно поздно – около полуночи, а то и позже.

Но вообще работа есть работа, она накладывает свой отпечаток, безусловно: это много перемещений, встреч, совещаний. А после работы я еще и детей тренирую с половины седьмого в Доме спорта, поэтому дома бываю ближе к девяти.

Заведующая женской консультацией Ирина Цуканова:

Встаю я в 6:30, собираюсь, завтракаю, еду на работу. День начинается хорошо. Приезжаю на работу. Иногда день так и продолжается хорошо, как и начался, а иногда бывает очень напряжённо. Работа заканчивается около 17:00. Потом я делаю всякие домашние дела, забочусь о близких, занимаюсь спортом, готовлю вкусный ужин и около полуночи ложусь спать. Получается, что неинтересно я живу… Нет, у меня очень интересная работа, у меня каждый день – разный, и в этом самый кайф нашей работы. Я иногда с ужасом думаю, что есть люди, у которых работа одинаковая и они каждый день делают одно и то же. Мне даже страшно представить, как они на неё ходят. А у нас работа, наверно, самая необыкновенная.

Заместитель главврача Центра общественного здоровья Псковской области Марина Заходнова:

Мой день начинается в семь. Иду на работу пешком. Это занимает примерно полчаса. Работа разная, люди разные. Мне нравится, потому что я работаю с молодежью. Позже – домой, периодически спорт в виде йоги. Ну и мое увлечение – это, знаете, когда в телефоне можно нажать кнопку и найти практически любую информацию – это здорово, и моя работа требует понимания, чем живет молодежь. День заканчивается в полночь или в час ночи - я сова.

Психолог Псковского перинатального центра Наталья Колосова:

Встаю в половине седьмого, потому что помимо себя надо собрать детей и отвезти их в школу, а живем мы за городом. В девять начинается рабочий день, официально он заканчивается полчетвёртого, но у меня не получается уйти вовремя с работы. Да и просто так не уйдешь, потому что нужно подойти и к этой женщине, и к этой женщине – не получается людей запросто оставить. Потом прихожу, забираю детей из школы, уезжаю домой, едем в спортивные секции, занимаемся домашней работой, у нас кошки, курочки дома. Потом еще учеба. Пока дети занимаются личными вопросами или уроками, мама тоже учится, повышает квалификацию.

Президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов:

В семь утра звонит будильник. Но я всегда тяжело просыпаюсь. Я люблю работать допоздна или просто ложиться поздно, поэтому с утра, конечно, мука… Но хочешь не хочешь – в семь утра встаю, в восемь я уже на производстве. Мой режим был бы более размеренным, но так Боженька решил, что несколько лет назад я стал молодым отцом и в график добавились посещения детского сада и необходимость уделить внимание ребенку, поэтому я забираю ребенка из садика, играю с ним дома. И потом, когда они все успокоятся и лягут спать, начинается… Надо взять ежедневник, записать все, что необходимо сделать на следующий день, посмотреть хотя бы новости, и таким вот образом как-то потихонечку и полночь наступает. Отбой не раньше.

Педагог-навигатор псковской школы № 47 Елена Маликова:

День начинается в 6:30 с обыкновенных женских дел: приготовить завтрак семье, покормить кошку, собраться самой. Затем успеть до пробок доехать из другой части города в школу, затем уроки, работа заместителя, возможно, еще какое-то обучение. Вечером в шесть-семь часов возвращаешься домой, там уроки у младшего посмотреть, поговорить, обсудить какие-то дела, проконтролировать, что-то сделать по дому. А затем начинается следующая часть рабочего дня: проверка тетрадок, подготовка к урокам. И бывает так, что рабочий день заканчивается около двух-трёх часов ночи. Времени не хватает, а всего много: много требований, много условностей и много того, к чему надо подготовиться. А мы, учителя, люди очень ответственные, поэтому не хочется выглядеть как попало, и всегда ты должен быть на высоте во всём: и во внешнем виде, и в подготовке уроков, и в том, чтоб быть интересным собеседником для всех.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев:

Будильник звенит в семь утра. Встаю сразу. Потом обычные утренние ритуалы, которые идут в семье: отвезти ребенка в сад, жену – на работу и самому явиться на работу. Потом до семи рабочий день и около полуночи спать. Утром снова звенит будильник – и всё, вперёд!

Главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова:

Мой день начинается где-то с полседьмого до семи. Во сколько собака встанет – во столько и утро. Надо ее покормить, погулять, приготовить завтрак, потом я отправляюсь на свою любимую работу, работу работаю, потом еду на вторую любимую работу, опять там работу работаю. Потом иногда еду еще на одну работу. Люблю я работать. Приезжаю домой – надо покормить собаку, покормить домашних. Да, сначала именно собаку. Потому что если я не покормлю мужа, он не будет бегать за мной и кусать меня за ногу, а если не покормлю собаку вовремя, то она будет бегать за мной, хватать меня за ногу и вообще не давать ничего делать. Ну и заканчивается мой день в зависимости от насыщенности: иногда в десять, когда сил нет - просто пришёл и лёг, иногда – в двенадцать.

Руководитель регионального центра профессиональной ориентации ПОИПКРО кандидат экономических наук Елена Рыбальская:

День начинается в семь утра. У меня сын девятиклассник, поэтому просыпаюсь сама, собираю ребёнка. Ну а дальше пошли рабочие моменты, особенно с сентября по декабрь, когда идет активная реализация проекта «Билет в будущее», все мои педагоги и навигаторы всей области знают, что я доступна 24/7. Бывает, звонят и в десять вечера: буквально вчера в полдесятого звонила педагог, мы с ней долго обсуждали по телефону все нюансы, разбирали вопросы. С семи утра всё это активно идёт, помимо основной работы, ещё и реализация проекта. Ну а ложусь я очень поздно, потому что я, в принципе, сова. Раньше двух часов ночи не получается.