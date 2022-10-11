Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

18:11, 11 октября 2022, ПАИ

Соглашение о приграничном сотрудничестве между Себежским районом и Бешенковичским районом Витебской области (Белоруссия) состоялось сегодня, 11 октября. Об этом пишет газета «Призыв».

Мероприятие прошло в здании администрации Себежского района. Соглашение подписали глава района Леонид Курсенков и председатель районного исполнительного комитета Бешенковичского района Галина Унукович.

«Российская Федерация и Республика Беларусь имеют прочные, крепкие, дружественные отношения, которые поддерживаются и развиваются благодаря активной внешнеполитической деятельности наших президентов – Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко», – отметил начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов.

Делегации двух районов также возложили цветы в память о павших к мемориалу воинской славы, посетили памятник Зиновию Гердту и совершили небольшую экскурсию по Себежу.

«Соглашение подписано с целью дальнейшего развития и расширения приграничных и партнерских связей в сфере туризма, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и обеспечения экологической безопасности в области окружающей среды», – говорится в сообщении.