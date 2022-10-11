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Общество

На перекрёстке улиц Толстого и Кузнецкой установили светодиодные катафоты

Световые маячки по обе стороны пешеходного перехода обозначат его в тёмное время суток. Фото: Telegram

У пешеходного перехода на пересечении улиц Льва Толстого и Кузнецкой установили светодиодные катафоты-вспышки. Специальные маячки предназначены для снижения аварийности на оживленном перекрестке. Здесь всегда много пешеходов, рядом находится автобусная остановка, учебные заведения, офисы.

«Маячки оснащены светодиодами, которые заряжаются от небольшой солнечной батареи, расположенной снаружи металлического корпуса. В темное время суток они мигают и помогают обозначить пешеходный переход, привлекая внимание водителей», – пояснил глава администрации Псковской области Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

По обе стороны «зебры» светодиодные лампы вмонтировали прямо в асфальт.

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