Кадровые работники отмечают профессиональный праздник

08:04, 12 октября 2022, ПАИ

12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций, сообщает calend.ru,

В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.

Сегодня в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше человек.

К кадровым работникам относятся: специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров, менеджеры по обучению персонала, HR-менеджеры, специалисты по льготам и компенсациям и руководители кадровых служб организаций.

Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, помимо 12 октября у него есть несколько других дат, более или менее популярных в разных городах России. Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика 24 мая.