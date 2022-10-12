Кадровые работники отмечают профессиональный праздник
12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций, сообщает calend.ru,
В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.
Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.
Сегодня в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше человек.
К кадровым работникам относятся: специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров, менеджеры по обучению персонала, HR-менеджеры, специалисты по льготам и компенсациям и руководители кадровых служб организаций.
Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, помимо 12 октября у него есть несколько других дат, более или менее популярных в разных городах России. Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика 24 мая.