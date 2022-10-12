Музыкально-поэтический вечер пройдёт в псковском планетарии

12:33, 12 октября 2022, ПАИ

Поэтический вечер Дины Дабришюте и Дианы Константиновой под названием «Исходящие сообщения» состоится в псковском планетарии на улице Советской, 64 15 октября в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Участницы вечера живут активной творческой жизнью. Дина Дабришюте – поэт, чтец аудиокниг, педагог, Диана Константинова – поэтесса, артистка молодежного театра «Гротеск», автор текстов.

«В течение полутора часов у зрителя будет возможность услышать, что сообщает поэт миру. Космос ближе, чем кажется. Творческие натуры знают. Убедится в этом каждый гость вечера. Не упустите возможность попасть в творческий космос!» - отмечают организаторы.

Музыкальное оформление вечера создаст автор электронной музыки Владислав Тясто, визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина.

Вход на мероприятие бесплатный, однако можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия.