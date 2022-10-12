Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музыкально-поэтический вечер пройдёт в псковском планетарии

Поэтический вечер Дины Дабришюте и Дианы Константиновой под названием «Исходящие сообщения» состоится в псковском планетарии на улице Советской, 64 15 октября в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Участницы вечера живут активной творческой жизнью. Дина Дабришюте –  поэт, чтец аудиокниг, педагог, Диана Константинова – поэтесса, артистка молодежного театра «Гротеск», автор текстов.

«В течение полутора часов у зрителя будет возможность услышать, что сообщает поэт миру. Космос ближе, чем кажется. Творческие натуры знают. Убедится в этом каждый гость вечера. Не упустите возможность попасть в творческий космос!» - отмечают организаторы.  

Музыкальное оформление вечера создаст автор электронной музыки Владислав Тясто, визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина.

Вход на мероприятие бесплатный, однако можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

Завод «Судома» в Дедовичах удваивает мощности по выпуску термодревесины
12 октября 2022

В России увеличат максимальный размер декретных выплат

12 октября 2022

Неторопливый завтрак лося в Полистовье попал на видео
12 октября 2022

Певец Трофим пригласил псковичей на свой вечерний концерт
12 октября 2022

Михаилу Ведерникову представили нового руководителя областного погрануправления
12 октября 2022

ЕР и #МЫВМЕСТЕ окажут всестороннюю помощь семьям мобилизованных
12 октября 2022

Повестка на мобилизацию: как оформляется и кем вручается
12 октября 2022

Заключен контракт на разработку проекта реконструкции улицы Ипподромной в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...