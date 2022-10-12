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Общество

Геймеры могут сэкономить до 2000 рублей с новой подпиской от Tele2

Новую подписку GamersBase Plus предлагает своим клиентам Tele2. Абоненты компании получают доступ к современным топовым играм и экономят до 2000 рублей ежемесячно, сообщили в компании.

С подпиской GamersBase Plus у клиентов появится возможность получать каждый месяц две новые игры на выбор. Оператор предлагает геймерам одну ААА-игру премиального сегмента и одну из инди-игр. Все выбранные продукты остаются у пользователей навсегда, даже после окончания действия подписки. Список доступных игр будет обновляться в первый день каждого месяца.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненту нужно подключить услугу GamersBase Plus с помощью команды *155*581*1# или в мобильном приложении «Мой Tele2». Стоимость новой подписки составляет 690 рублей в месяц. Для получения игры необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте. Далее следует в каталоге выбрать одну из двух ААА-игр и одну из нескольких инди-игр, кликнуть на кнопку «Забрать игру» для получения ключа для скачивания. Инструкция по активации доступна в карточке игры.

Помимо этого, в рамках акции от партнера при оформлении новой подписки абоненты Tele2 могут получить промокод на 100 бесплатных минут в сервисе Playkey. Приложение позволяет играть в топовые игры со сложной графикой даже на слабом ПК.

Контент подписки предоставляет «Торнадо Менеджмент». Отключить подписку можно с помощью команды *155*581*0#. Подробнее о новой услуге – на сайте Tele2.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

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